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Aktüel

İzmir Kordon’da yoğunluk devam ediyor

Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir’de yaşayan çok sayıda vatandaş gece saatlerinde Kordonboyu’na akın etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-14 01:17:18 -
İzmir Kordon’da yoğunluk devam ediyor

Korona virüs salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir’de yaşayan çok sayıda vatandaş gece saatlerinde Kordonboyu’na akın etti. Birçok vatandaş sosyal mesafe ve maske takma kuralına riayet etmezken, polis ekiplerinin Kordon’da yaptığı sıkı denetimler dikkat çekti.


Korona virüs (Kovid-19) salgını etkisini göstermeye devam ederken, İzmir’de yaşayan çok sayıda vatandaş hafta sonunu fırsat bilerek Alsancak Kordonboyu’na akın etti. Çimlik alanda bir araya gelen birçok vatandaşın maske takmadığı ve sosyal mesafe kurallarına riayet etmediği gözlemlendi. Bazı vatandaşlarında masasını ve sandalyesini alarak geldiği Kordon’da, İzmir Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin sıkı denetimleri dikkat çekti. Kordonboyu’nda hem sabit olarak görev alan ekipler hem de devriye atarak vatandaşları sosyal mesafe ve maske takma kurallarına riayet etmeleri konusunda sık sık ikazlarda bulundu. Vatandaşların Kordon keyfi gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, polis ekiplerinin kalabalıktan faydalanarak gasp veya oluşabilecek kavgalara karşıda ayrıca dikkatli oldukları öğrenildi.

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