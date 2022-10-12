  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Trafiği durduran polis ekipleri koşarak yerden aldı! Sosyal medyada beğeni toplayan anlar

Cezayir'in Medgaz boru hattında milyarlarca metreküp doğal gaz taşınacak! Enerji krizinde fırsat

Emin Pazarcı'dan Çelebi'yi hedef alanlara zor soru: Onlar da mı topaç?

İslam İşbirliği Teşkilatı: Kur'an-ı Kerim nüshalarının çöpe atılıp yakılmasını şiddetle kınadı! İnsan hakları...

Cem Vakfı Genel Başkanı Prof. Dr. İzzettin Doğan: Cumhurbaşkanı Erdoğan alevi bir hakim tarafından mahkum edileceğini söyledi

Bir anda hakaret yarışına girdiler! Yılmaz Özdil Mehmet Ali Çelebi'yi hedef aldı

Gelecek Partisi'nden Suriyeli açıklaması! "Eğer geri gönderirsek..."

Başkan Erdoğan yarın Kazakistan'a gidecek!

Ukrayna'dan açıklama: Bizimkiler evde

CHP yandaşı Can Ataklı'dan küstah sözler
Yerel İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi olacak
Yerel

İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi olacak

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, Gediz Elektrik AŞ'nin kazı çalışması sırasında boru hattına zarar vermesi nedeniyle 13 saate varan su kesintilerinin yaşanacağı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-12 06:58:00 -
İzmir Karşıyaka'da 13 saat süreyle su kesintisi olacak

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresinden yapılan açıklamada, kuzey hattından kente su verilemediği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kuzey kaynaklarından kentimize su sağlayan 2 metre 20 cm çaplı beton boruya Gediz elektrik, kazı çalışması sırasında Menemen Yahşelli pompa istasyonu yakınında hasar vermiştir. Bu nedenle kuzey hattından kente su verilememektedir. Ekiplerimiz şu anda sahada boru hattının arızasına müdahale etmekte olup 11 Ekim 17.00 ile 12 Ekim 06.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacaktır."

Su kesintisinin, Karşıyaka ilçesi Şemikler, Donanmacı, Demir Köprü, Dedebaşı, Alaybey, Goncalar, Tersane, Aksoy, Nergiz, Bahçelievler, Bostanlı, Bahriye Üçok, Yalı, Fikri Altay, Cumhuriyet, İnönü, Tuna, Bahariye, Mavişehir, Örnekköy, İmbatlı ve Atakent mahallelerinde uygulanacağı bildirildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23