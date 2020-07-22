İzmir imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 20 Haziran'da gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 16 Temmuz'da açıklanmıştı. LGS tercih ve yerleştirme kılavuzuna göre, LGS kapsamında lise tercihleri başladı ve 29 Temmuz’a kadar yapılacak. Peki İzmir ilçeleri İmam Hatip Liseleri puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları kaç? İşte İzmir imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
Lise tercihinde bulunacak öğrenciler Anadolu lisesi, Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi taban puanları, yüzdelik dilimlerini üzerinden lise tercihlerini yapabiliyor. İşte İzmir imam hatip lisesi taban puanları, İzmir imam hatip liseleri taban puanları 2020, İzmir imam hatip liseleri yüzdelik dilimleri ve kontenjanları.
BERGAMALI KADRİ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (BERGAMA)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 407,489
En yüksek yüzdelik dilim: 11,33
En düşük yüzdelik dilim: 4,4
ŞEHİT ÖMER HALİSDEMİR KIZ ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (KONAK)
Kontenjan: 60
Taban Puan: 381,8285
En yüksek yüzdelik dilim: 17,02
En düşük yüzdelik dilim: 4
ŞEHİT HAKAN GÜLŞEN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (MENEMEN)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 326,9548
En yüksek yüzdelik dilim: 34,25
En düşük yüzdelik dilim: 10,23
ÖDEMİŞ AYDINOĞLU MEHMET BEY ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ (ÖDEMİŞ)
Kontenjan: 90
Taban Puan: 281,2209
En yüksek yüzdelik dilim: 53,39
En düşük yüzdelik dilim: 90 / 281,2209 / 53,39 / 7,74
LGS 2020 lise puanları yüzdelik dilimleri için tıklayınız