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İSLAM İzmir iftar sahur vakti 2021
İSLAM

İzmir iftar sahur vakti 2021

İzmir iftar sahur saatleri 13 Şubat | Üç aylar 13 Şubat Cumartesi başlayacak. Üç ayları ibadetle geçirmek isteyenler imsak ve sahur vakitlerini araştırmaya başladı. Peki, İzmir’de akşam ezanı kaçta okunacak? İzmir güncel iftar sahur saatleri

Yeniakit Publisher
2021-02-11 13:21:00 -
İzmir iftar sahur vakti 2021

İzmir iftar vakti | Üç aylarla birlikte milyonlarca kişi imsak ve iftar saatlerini araştırmaya başladı. Peki, iftar saat kaçta?

İzmir iftar sahur vakti 2021

 

Orucun zaman› hangi vakitler arasındadır?

Oruç tutma zamanı tan yerinin ağarması (fecr-i sad›k) ile başlar, güneşin batmasına kadar devam eder. Oruca başlamaya imsak, orucu açmaya ise iftar denir.

Kimler oruç tutabilir?

İslam’a göre, bireyin sorumlu olmasının temel şartları müslüman, akıllı ve ergenlik çağına ulaşmış olmaktır. Dolayısıyla bu şartlar, oruç ibadeti ile sorumlu olmanın da şartlarıdır. Buna göre, bir kimsenin Ramazan ayında oruç tutmasının farz olması için öncelikle müslüman ve âkil-bâliğ olması gerekir.

İbadetlerle yükümlü olma şartlarını taşıdığı hâlde bazı özel durumlardaki kimselere oruç tutmama ruhsatı verilmiştir.

İbadetlerle yükümlü olmamakla birlikte ergenlik yaşına gelmeyen çocukların alıştırılmak ve ısındırılmak maksadıyla namaz kılmaları ve oruç tutmaları teşvik edilir. Nitekim Hz. Peygamber (s.a.s.), yedi yaşından on yaşına kadarki sürede çocuğun namaza alıştırılmasını önermiştir.

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