İzmir için kritik saatler başladı: 'Sahil bandından uzak durun' uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yağışlı havanın etkisi altına giren İzmir için kırmızı alarm verdi. Fırtınanın saatteki hızının 100 kilometrenin üzerine çıkması beklenen İzmir'de metrekareye 50-60 kilogram arasında yağış düşeceği öngörülüyor.

Deniz kenarlarına dikkat!

Özellikle deniz kenarı, dere yatağı ve zemin katlarda oturan İzmirlilerin dikkatli olması yönünde uyarısı yapıldı. Öte yandan sıcaklıklardaki ani düşüşün ardından Çarşamba gecesi yüksek kesimlerde kar yağışının beklendiği de belirtildi.

'Sahil bandından uzak durun'

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından sahil bandında dağıtılan bildiride şu ifadeler yer aldı:

"Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen bilgiler doğrultusunda 26 Ocak 2021 Salı günü geceye doğru hava basıncının düşmesi sebebiyle denizde yaşanacak vakum etkisiyle suların yükselebileceği ve su taşkınlarına neden olabileceği ifade edilmektedir. Bu gece ve çarşamba sabahı gerçekleşebileceği düşünülen deniz taşkını olasılığına karşı güvenliğiniz açısından sahil bandına yakın yerlerde bulunulmaması ve ayrıca araçların sahil bandından uzak yerlere götürülerek park ettirilmesi oluşabilecek olumsuz durumların önüne geçmek adına önem taşımaktadır."