İzmir için deprem uyarısı! '13 diri fay hattı mevcut'

17 Ağustos 1999 Gölcük depreminin yıl dönümü haftasında afet tehlikesine dikkat çeken Koray Çetin Onalan, dünyanın en yoğun sismik aktivitesinin Ege Bölgesi'nde yaşandığını söyledi. İzmir'de 13 diri fay hattı bulunduğunu ifade eden Onalan, “Girit Adası'nın güneyinde 4.8 büyüklüğünde bir deprem oldu. Girit, geçmiş dönemde çok büyük depremler üretmiştir. Yaşadığımız coğrafya, afet coğrafyası. Artık bu durumu kabullenip, buna göre plan çizmemiz lazım” dedi.

'Kentin inşaat yükünü kaldıracak gücü yok'

"Köyden, kırsaldan kente göçü önlemeliyiz." önerisinde bulunan Onalan, şöyle devam etti:

Bunu yapmazsak, kurtulamayız. Bunu önlemek için bir seferberliğe ihtiyaç var. Mutlaka kentlerden kırsala dönüşü hızlandırmamız, oralarda insanların yaşayacakları alanlar oluşturmamız gerekiyor. Bir ilçe belediyemize aylık 40 tane inşaat ruhsatı geliyor. İzmir'in 30 ilçesi var. Aylık bin 200 inşaat ruhsatı yapıyor. Bunun çok büyük bir kısmı İzmir'in metropol alanında; Karşıyaka'da, Alsancak'ta. Her yerde inşaat yapıyoruz. Artık bu kentin bunu taşıyacak gücü yok.

7 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini belirten Koray Çetin Onalan, şu ifadeleri kullandı:

İzmir için büyük bir felaketle karşı karşıya kalacağımızı hiç kimse aklından çıkarmasın. 7 büyüklüğünde bir deprem; ki İzmir'de 7 büyüklüğünde deprem üretecek faylar var; bunların herhangi birinin kırılması durumunu düşünmek bile istemiyoruz. Yapı stokumuz çok eski. Bunu yapacak bütçe yok.

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