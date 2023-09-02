İzmir için CHP'de kılıçlar çekildi!

CHP İzmir'de 16 Eylül'de yapılacak il kongresi öncesi kılıçlar çekildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteğiyle İl Başkanlığı'na atanan Şenol Aslanoğlu, bu defa yine Büyükşehir Belediyesi'nin desteği ile seçilerek görevine devam etmek istiyor. Birçok ilçe başkanının destek açıklaması yaptığı Aslanoğlu, şu an favori gözükürken CHP'de açılan bir başka cephe ise, Aslanoğlu'nun seçilmemesi için girişimlerini yoğunlaştırdı.

2019 yılında yapılan son kongrede dönemin İl Başkanı Deniz Yücel'in göreve devam etmesinden yana tavrını il kongresine aylar varken ortaya koyan ve Soyer'in rakip aday çıkarmasının önüne geçen Kılıçdaroğlu'nun Aslanoğlu konusunda bir işarette bulunmaması dikkat çekiyor. Bu durum Kılıçdaroğlu'nun başka bir ismi işaret edebileceği iddialarını da beraberinde getiriyor.

CHP LİDERİ İLE GÖRÜŞME

Genel Merkez'de Aslanoğlu'nun süreçte yıprandığı iddiasıyla aday olmaması adına çalışma yapılıyor. Parti Örgütü ve Örgütlenmeden Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı Engin Özkoç, Genel Başkan Yardımcısı Devrim Barış Çelik, İzmir milletvekilleri Tuncay Özkan, Deniz Yücel ile Ednan Arslan, Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü, Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun Aslanoğlu'nun devam etmesine sıcak bakmadığı kulislerde konuşuluyor.

GÖRÜŞLERİNİ AKTARDILAR

Bu arada Engin Özkoç, Devrim Barış Çelik ile Ednan Arslan ve Deniz Yücel'in Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile bir araya geldiği öne sürülüyor. İl Kongresi gündemiyle yapılan görüşmede 4 ismin Aslanoğlu'na sıcak bakmadıkları yönündeki görüşlerini Genel Başkan'a aktardıkları ifade ediliyor. Bu arada Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü de Genel Başkan Kılıçdaroğlu ile dün bir görüşme yaptı. Gümrükçü'nün kongreye yönelik fikirlerini paylaştığı ve Aslanoğlu'nu istemediklerini belirttiği ifade ediliyor.

ASLANOĞLU DESTEKÇİLERİ

Aslanoğlu'na en büyük desteği yine Tunç Soyer ve İZBETON Genel Müdürü Heval Savaş Kaya'nın başını çektiği ekibi destek veriyor. Ayrıca çok yakın arkadaşı olan İzmir Milletvekili Mahir Polat ile bu ekibe yakın olan İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın da Aslanoğlu'na destek verdiği belirtiliyor. Aslanoğlu, Kaya ve Polat üçlüsü son dönemde CHP İzmir siyasetinde ağırlık kazanmalarıyla dikkat çekiyor. Bu ekip daha da güçlenmek amacıyla Aslanoğlu'nu il başkanı seçtirmek için çalışmalarını hızlandırdı.

Bu çerçevede Polat'ın da önümüzdeki günlerde CHP lideri Kılıçdaroğlu ile görüşüp rapor vereceği kaydediliyor. Dün Tunç Soyer ve birçok belediye başkanının katıldığı etkinlikle adaylığını resmen açıklayan Aslanoğlu, Ankara'daki görüşmeye "Genel Merkez koridorunda dedikodu yaparak il başkanı belirlemeye çalışanlar sizin adınıza karar veremez" sözleriyle ateş püskürdü. Bu sözlerle il kongresi öncesinde CHP İl Örgütü'ndeki gerginlik zirveye çıktı.

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ADAY BOLLUĞU YAŞANIYOR

ÖTE yandan Konak İlçe eski Başkanı Aytekin Tunus, il başkan adaylığını resmen açıkladı. Yine Konak İlçe eski Başkanı Mehmet Şakir Başak da önceki gün adaylığını ilan etti. Öte yandan Konak İlçe eski Başkanı Sinan Kocamustafaoğlu ile Balçova Belediyesi eski Başkanı Mehmet Ali Çalkaya da geçtiğimiz günlerde Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile genel merkezde görüşmüştü. Bu iki ismin görüşmesi adaylık istedikleri şeklinde yorumlandı. Ayrıca bir dönem Büyükşehir Belediye eski Başkanı Aziz Kocaoğlu'na yakın siyaset yapan Altan İnanç'ın da il başkan adayı olabileceği kaydediliyor.