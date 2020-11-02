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Aktüel İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı
Aktüel

İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı

Yeniakit Publisher
2020-11-02 00:14:57 -
İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlandı

ANKARA (AA) - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, deprem yaşanan İzmir'de 1712 çadırın kurulumunun tamamlandığını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre, saat 23.00 itibarıyla bölgeye sevk edilen 38 mobil baz istasyonundan 30'u kuruldu.

Deprem bölgesine 3 bin 545 çadır, 24 bin 382 battaniye, 13 bin 280 yatak, 5 bin 500 uyku seti, 2 bin 657 mutfak seti, 153 bin 376 mobil beslenme ünitesi, 113 bin 83 ikram malzemesi, 57 genel maksat çadırı, 4 duş-tuvalet konteyneri gönderildi.

Ayrıca bölgeye 3 mobil koordinasyon tırı, 9 uçak, 1 insansız hava aracı, 15 sahil güvenlik botu, 6 helikopter, 1 dalış timi ile 292 emniyet personeli sevk edildi.

İzmir genelinde 1712 çadırın kurulumu tamamlanırken, 1430 çadır da kurulum aşamasında bulunuyor.

Öte yandan, 835 UMKE ve 112 Acil Yardım ekibi, 6 bin 310 personel, 1111 araç ve 21 arama köpeği, arama kurtarma çalışmalarında görev alıyor.

Deprem bölgesine 24 milyon lira kaynak gönderildi. Eşyasını alamayan vatandaşlara hane başına 30 bin lira eşya yardımı, yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasarlı evlerin sahiplerine 13 bin lira, evleri bu durumda olan kiracılara ise 5 bin lira taşınma ve kira yardımı yapılacak.

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