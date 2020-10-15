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Aktüel İzmir Foça'da 198 litre etil alkol ele geçirildi
Aktüel

İzmir Foça'da 198 litre etil alkol ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 17:08:29 -
İzmir Foça'da 198 litre etil alkol ele geçirildi

İZMİR (AA) - İzmir'in Foça ilçesinde düzenlenen operasyonda 198 litre etil alkol ele geçirildi.

Foça İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı alkollü içki imal ve satışına yönelik çalışma kapsamında, 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda 198 litre etil alkol ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler bulundu.

Gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemin ardından serbest bırakıldı.


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