İzmir Doğal Gaz'dan ekonomiye 1,8 milyar liralık katkı hedefi

İZMİR (AA) - Koloğlu Holding şirketlerinden İzmir Doğal Gaz Dağıtım AŞ (İzmir Doğal Gaz) Genel Müdürü Ahmet Yetik, 2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için 1500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacaklarını belirterek, "Yapacağımız yatırımlarla 1,8 milyar liralık ekonomiye katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Oluşturulacak yatırımın sonucunda 160 bin haneye doğal gaz götüreceğiz." dedi.

Yetik, şirketin yeni yatırım faaliyetlerine ilişkin bir otelde düzenlediği basın toplantısında, şu an İzmir'deki 30 ilçenin 26'sında doğal gaz dağıtım faaliyetlerini sürdürdüklerini söyledi.

Bu yıl ve gelecek yıl yatırımlarına kesintisiz olarak devam edeceklerini vurgulayan Yetik, şöyle devam etti:

"2020-2021 yıllarında 26 ilçede 160 bin hane için 1500 kilometrelik altyapı yatırımı yapacağız. Bu rakam şimdiye kadar yaptığımız yatırımın yaklaşık yüzde 25'ine denk geliyor. O nedenle çok büyük bir yatırım. Bu yatırımların dolaylı istihdama katkısı da büyük olacak. Yaklaşık 730 kişinin daha istihdam edileceğini düşünüyoruz. 100 kişi doğrudan İzmir Doğal Gaz bünyesinde, yaklaşık 630 kişi de geçici istihdam olacak. Yapacağımız yatırımlarla 1,8 milyar liralık ekonomiye katkı sağlayacağımızı düşünüyoruz. Oluşturulacak yatırımın sonucunda 160 bin haneye doğal gaz götüreceğiz."

- "Abonematik ile şubeye gelmeden işlem yapılabilecek"

Yetik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından onaylanmış 12 adet Ar-Ge projesi yürüttüklerini ve söz konusu projelerin toplam bütçesinin 6,8 milyon lira olduğunu bildirdi.

Bu projelerden birinin "akıllı gözlük projesi" olduğunu belirten Yetik, bu gözlükle sahada operasyon halinde olan teknisyenin talimat alabildiğini, uzman personelin sahadaki personeli yönlendirebildiğini kaydetti.

Yetik, bir diğer projenin ise "Abonematik" olduğunu ifade ederek, "Bunları İzmir'in çeşitli noktalarına koyacağız ve müşterilerimiz buradan abone olup, paralarını buradan yatırıcaklar ve evraklarını buradan işleme koyacaklar. Bunu da önümüzdeki 2 sene içinde devreye alacağız. Müşterilerimizin mümkün olduğunca şubelere gelmeden işlemlerini yapmasını istiyoruz." diye konuştu.