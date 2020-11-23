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Aktüel İzmir Devlet Tiyatrosu, "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun prömiyerini yarın yapacak
Aktüel

İzmir Devlet Tiyatrosu, "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun prömiyerini yarın yapacak

Yeniakit Publisher
2020-11-23 15:14:47 -
İzmir Devlet Tiyatrosu, "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyununun prömiyerini yarın yapacak

İZMİR (AA) - İzmir Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenecek "Karıncalar-Bir Savaş Vardı" oyunun ilk gösterimi yarın yapılacak.

İzmir Devlet Tiyatrosundan yapılan yazılı açıklamada, Boris Vian ve John Steinbeck'in yazdığı, Işıl Yüce ve Ülkü Tamer’in Türkçeye çevirdiği, Gökhan Aktemur’un uyarladığı ve Akif Yeşilkaya’nın yönettiği oyunun prömiyerinin, yarın saat 19.30'da, Konak Sahnesi'nde yapılacağı belirtildi.

Dekor ve kostüm tasarımının Ali Cem Köroğlu'na, ışık tasarımının Kerem Çetinel'e ve müziklerinin Dengin Ceyhan'a ait oluğu oyunda, asker rolünü Akın Kurt canlandırıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İzmir Devlet Tiyatrosu Müdürü Levent Ulukut, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına karşı her türlü önlemi alarak sürdürdükleri etkinliklere, bir yenisini daha eklediklerini belirtti.

İzmir seyircisinin beklentisini karşıladıklarına inandıklarını bildiren Ulukut, "Sanatçılarımızın da sağlığını korumak adına Genel Müdürlüğümüzün aldığı kararla az kişili, dar kadrolu yapımlara öncelik veriyoruz." ifadelerine yer verdi.

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