İzmir depreminin simge isimleri Elif ve Ayda'yı kum sanatıyla anlattı

ESKİŞEHİR (AA) - SELÇUK KIZILDAĞ - Türkiye'de ve Avrupa'nın birçok ülkesinde yüzlerce kez gösteri yapan kum sanatçısı Ömer Faruk Elmas, 30 Ekim'de İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde enkaz altından günler sonra kurtarılan Elif Perinçek (3) ve Ayda Gezgin'i (3) kum sanatıyla anlattı.

Enkaz çalışmalarında gece gündüz görev alan kurtarma ekiplerini de konu aldığı videosuyla tüm İzmirliler'e "geçmiş olsun" mesajı ileten Elmas, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin 30 Ekim günü kenetlenerek İzmir için tek yürek olmasından ötürü mutluluk duyduğunu, Türk milletinin "düşene el uzatma" anlayışını takdir ettiğini söyledi.

İzmir'de birçok dostunun olduğunu belirten Elmas, tüm arkadaşlarıyla haberleştiğini vurgulayarak, "Ailem ve dostlarımla depremden sonraki zaman dilimini nefesimizi tutarak ekrandan izledik. Birilerinin zaman geçse de hayata tutunuyor olmaları, kurtarma ekiplerinin canları pahasına çalışmaları, bizi çok duygulandırdı. Ben de elimden geldiğince kum sanatıyla Elif ve Ayda bebeği anlatmaya çalıştım. Bu çalışmam, onlara kabul ederlerse armağanım olsun." dedi.

- "Amacım, bu videoyla onların azmini ölümsüzleştirmekti"

Elmas, kum taneleriyle Elif ve Ayda bebeği anlatmaya çalışırken ağladığını belirterek, şunları söyledi:

"Elbette yaptığım bu iş sayesinde ailemin geçimini sağlıyorum fakat konu 3 yaşında iki bebek olunca profesyonellik bitiyormuş. 65 saat sonra güneş gibi bir kız çıkıyor toprağın altından. Bir kurtarma personelinin parmağına tutunmuş. Bunu nasıl anlatabilir ki insan. Mutluluktan havalara uçsak da onun 65 saati yerin altında geçirdiğini düşündükçe kahrolduk. Halen AFAD ve Elif gözümün önünden gitmiyor. Keza Ayda bebek de öyle. Tam umutlar bitti denildiğinde, 91 saat sonra umudun adı oldu. Amacım, bu videoyla onların azmini ölümsüzleştirmekti. Kayıplarımız var. Allah'tan rahmet diliyorum. Yaralılarımıza şifalar diliyorum. Devletimiz büyük. Allah devletimize zeval vermesin."

Arama kurtarma çalışmalarında insanüstü bir gayretle ve hassasiyetle çalışanlara da teşekkürlerini ileten Elmas, "Naçizane videomun içinde arama kurtarma ekibi çalışanlarını da konu aldım. AFAD başta olmak üzere İzmir'de emeği geçen tüm kardeşlerimizden Allah razı olsun." diye konuştu.



