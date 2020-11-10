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Gündem İzmir depreminde yaralanan 21 kişinin tedavisi sürüyor
Gündem

İzmir depreminde yaralanan 21 kişinin tedavisi sürüyor

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir’deki depremde yaralanan 21 kişinin tedavisinin sürdüğünü bildirdi.

Yeniakit Publisher
2020-11-10 22:18:00 -
İzmir depreminde yaralanan 21 kişinin tedavisi sürüyor

AFAD’dan yapılan açıklamada, 30 Ekim’de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem sonrasında 46’sının büyüklüğü 4’ün üzerinde 2955 artçı sarsıntı yaşandığı belirtildi. Sağlık Afet Koordinasyon Merkezinden alınan bilgiye göre, depremde yaralanan 1034 kişiden 1013’ü taburcu edildi, 21 kişinin ise tedavisi devam ediyor. AFAD, depremde can kaybının 115’e yükseldiğini duyurmuştu.

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