İzmir depreminde ölenler anısına Rize'de fidan dikildi

RİZE (AA) - Rize İktisadi Sosyal Çalışmalar ve Eğitim Derneği (RİSEDER), İzmir'de yaşanan depremde hayatını kaybeden 116 kişinin anılarını yaşatmak için fidan dikti.

İzmir'de inşaat faaliyetleri yürüten iş insanı Mehmet Toptan, 30 Ekim'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybedenlerin anısını yaşatmak için memleketi Rize'de fidan diktirmeye karar verdi.

RİSEDER tarafından üstlenilen faaliyet için Rize Belediyesi, fidan dikimi alanı göstererek personel tahsisi yaptı. Etkinlik kapsamında Boğaz Mahallesi'nde tahsis edilen araziye, vatandaşlar tarafından meyve ağacı fidanı dikildi.

RİSEDER Başkanı İshak Güngör, AA muhabirine, depremin üzüntüsünü halen yüreklerinde hissettiklerini söyledi.

Ağaçlandırma faaliyetinin Rizeli iş adamı Mehmet Toptan tarafından organize edildiğini belirten Güngör, "Belediye, dernek ve vatandaşlarla organizasyonu gerçekleştirdik. Depremde ölenlere Allah'tan rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara şifa diliyoruz. İnşallah böyle acılar bir daha yaşamayız." dedi.

Güngör, her ölen vatandaşın adına 116 fidan dikimi gerçekleştirildiğini sözlerine ekledi.