İzmir depreminde hayatını kaybeden Arda Baran Demir, Tunceli'de son yolculuğuna uğurlandı
TUNCELİ (AA) - İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybeden 17 yaşındaki Arda Baran Demir'in cenazesi, memleketi Tunceli'de toprağa verildi.
Ege Denizi'nde İzmir’in Seferihisar açıklarında cuma günü saat 14.51'de meydana gelen depremde enkaz altında kalarak yaşamını yitiren Arda Baran Demir'in cenazesi, Tunceli'ye getirildi.
Çemişgezek ilçesine bağlı Payamdüzü köyünde kılınan cenaze namazının ardından Demir'in cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze namazına, Demir'in ailesinin yanı sıra Çemişgezek Kaymakamı Mehmet Güder, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mehmet Şenyiğit, İlçe Emniyet Amiri Suat Üşümez ve vatandaşlar katıldı.