Merakla beklenen kabine toplantısı gerçekleşti. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. Peki, İzmir deprem konutlarının fiyatları ne kadar?

İzmir deprem konut fiyatları ne kadar?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısının ardından İzmir deprem konutlarına ilişkin konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmir'de acı bir deprem yaşadık. Bu depremde 117 vatandaşımızı kaybettik. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Depremin ilk anından itibaren hükümet olarak vatandaşlarımızın imdadına koştuk. İzmirli kardeşlerimizin neye ihtiyacı varsa hepsini karşıladık. Elazığ ve Malatya'da olduğu gibi İzmir'de de hasar tespit çalışmalarını tamamladık. İzmir'de 7 ayrı bölgede bin 391 konut, 302 dükkan inşa ettik. Bunları 26 Kasım'da vatandaşlarımıza teslim edeceğiz. İzmir'de inşaa ettiğimiz konutları 20 yıla yayılan vade ile vatandaşlarımıza takdim edeceğiz” dedi.

Deprem konutlarının fiyatlarına ilişkin Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İzmirli depremzedeleri 2+1 konutları 160-180 bin lira, 3+1 konutları 220-260 bin lira arasında, maliyetinin çok altında fiyatlarla ev sahibi yapıyoruz. İlk 24 ayı ödemesiz, 216 ayı ödemeli, 20 yıla yayılan bir vade ile takdim edeceğiz. 2+1 konutlarda aylık ödemeler 740 liradan, 3+1 konutlarda aylık ödemeleri 1.020 liradan başlayacak. Yeni, güvenli ve konforlu yuvaların İzmirli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.