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Aktüel

İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da "acemi kasaplar" kendilerini yaraladı

Yeniakit Publisher
2020-07-31 14:34:21 -
İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da "acemi kasaplar" kendilerini yaraladı

DENİZLİ (AA) - İzmir, Denizli, Manisa ve Aydın'da kurban kesimi sırasında yaralanan vatandaşlar hastanelere kaldırıldı.

Kurbanlıklarını kesmeye çalışırken yaralananlar, 112 Acil Servis ekipleri ya da özel araçlarla hastanelere getirildi. Hastanelerin acil servislerinde acemi kasaplardan dolayı kısmi yoğunluk gözlendi.

Denizli'de öğlene kadar 96 kişi kurban kesimi esnasında yaralandı. Yaralıların büyük bölümü ayakta tedavileri yapılarak taburcu edildi.

Öte yandan, İzmir'de 35, Aydın'da 67 ve Manisa'da da 39 kişi kurban kesimi sırasında yaralandı.




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