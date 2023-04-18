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Ekonomi İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alıyor
Ekonomi

İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alıyor

Yeniakit Publisher
2023-04-18 14:48:00 -
İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak.

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi - Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No:310, Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.

Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (232) 299 00 93 No.lu iletişim hattından yardım alabilecektir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız

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