İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alıyor
İzmir Demokrasi Üniversitesi’ne 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Sözleşmeli Personel statüsünde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’ın Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrasına göre 2022 KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle Sözleşmeli Personel alınacak.
ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Adayların başvuru formu ve ilanda başvuracakları pozisyon için istenilen belgeleri eksiksiz şekilde müracaat süresi içerisinde Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına (İzmir Demokrasi Üniversitesi Üçkuyular Ana Yerleşkesi - Rektörlük, Personel Daire Başkanlığı B Blok 3. Kat Oda No:310, Üçkuyular Mahallesi, Gürsel Aksel Bulvarı, No:14 35140 Karabağlar/İZMİR) şahsen teslim etmeleri gerekmektedir. Süresi içinde yapılmayan, eksik belgeli başvurulardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
Adaylar başvuru süreciyle ilgili olarak (232) 299 00 93 No.lu iletişim hattından yardım alabilecektir.
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