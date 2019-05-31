İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim ve araştırma görevlisi alımı 2019

İzmir Demokrasi Üniversitesi personel alımları ne zaman? İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi alımı 2019. İzmir Demokrasi Üniversitesi akademik personel alımı ne zaman? İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü bünyesinde akademik personel alımı ilanını yaptı. Üniversite alım duyurusunda 3 öğretim üyesinin alınacağını açıkladı. Peki Marmara Üniversitesi öğretim görevlisi personel alımları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar...

İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Görevlisi alım ilanı 2019. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alım ilanı şu şekilde: Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ve Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına ilişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik'in ilgili maddeleri uyarınca öğretim elemanı alınacaktır.