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İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

İzmir Demokrasi Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 14 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta temel eğitim bölümü, klinik bilimler bölümü ve sağlık bakım hizmetleri bölümü birimlerine olmak üzere 14 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:08
İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor! Peki Öğretim üyesi alımı başvuru şartları nelerdir?

İzmir Demokrasi Üniversitesi kendi bünyesinde istihdam etmek üzere toplam 14 personel alımı yapacağını ilan etti Üniversite Rektörlüğü tarafından yapılan alım ilanına göre; başta temel eğitim bölümü, klinik bilimler bölümü ve sağlık bakım hizmetleri bölümü birimlerine olmak üzere 14 kamu personelinin alınacağını bildirdi. Başvurular bugün itibari ile başlamış olup ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra sona erecektir. Başvuru şartları ve genel bilgiler ilan içeriğinde belirtilmiştir. Üniversite kadrosuna kamu personeli alımı başvuru ilan detayları…

İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor. İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğünden yayınal öğretim üyesi alım ilanında, Üniversitemizin aşağıda belirtilen kadrolarına 2547 sayılı Kanun'un ilgili maddeleri uyarınca öğretim üyesi alınacaktır.

1- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımak gerekir.

2- Yurtdışından alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurul'ca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

3- Başvuran adayların; dilekçe, özgeçmiş, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için), nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan Profesör kadrosu için 6 (altı) takım dosya ve 6 adet CD, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 (dört) takım dosya ve 4 adet CD,

4- Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları/Meslek Yüksekokulu Müdürlüğüne ilan tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 09:08
  1. İzmir Demokrasi Üniversitesi 14 Öğretim Üyesi alıyor
  2. İzmir Demokrasi Üniversitesi öğretim üyesi başvuru şartları

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