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Ekonomi İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor
Ekonomi

İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

İzmir Demokrasi Üniversitesi Rektörlüğü, ilanla duyurduğu kadrolarına 2547 sayılı Kanun’un ilgili maddeleri ve İzmir Demokrasi Üniversitesi Birimlerinde Öğretim Üyeliği Kadrolarına Atanma İlkeleri uyarınca öğretim üyeleri alacak.

Yeniakit Publisher
2021-07-21 13:11:00 -
İzmir Demokrasi Üniversitesi 10 Öğretim Üyesi alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre adayların 657 sayılı Kanunun 48. maddesindeki şartları taşımaları gerekiyor.

Kadrolara başvuran adayların; dilekçe (Başvurduğu kadroyu belirterek), özgeçmiş, yabancı dil belgesi, lisans, yüksek lisans, doktora diplomaları ve doçentlik belgesi (Profesör ve Doçent kadrosu için) diploma asılları ve onaylı örnekleri, nüfus cüzdan fotokopisi, 3 adet fotoğraf, yayın listesi (Profesör kadrosu için başlıca araştırma eseri açıkça belirtilerek) ve bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan 1 (bir) adet dosya ve Profesör kadrosu için 6 adet USB Belleği, Doçent ve Doktor Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet USB Belleği.

Halen çalışanlar ve daha önce kamu hizmeti bulunanlar için hizmet belgesi ile birlikte, Profesör ve Doçent kadroları için Personel Daire Başkanlığına, Doktor Öğretim Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıklarına 19.07.2021 tarihinden itibaren 15 (onbeş) gün içerisinde şahsen veya posta yoluyla başvuru yapmaları gerekmektedir. Posta yoluyla yapılacak başvuruların son başvuru tarihine kadar kurumumuza ulaşması gerekmektedir.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ

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