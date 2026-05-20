İzmir Büyükşehir'e operasyon, CHP Genel Merkezine ulaşabilir: Gözaltına alınan isim Veli Ağbaba'nın ortağı çıktı

İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Egeşehir Yapı A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonda, “suç örgütü kurma”, “örgüt üyeliği” ve “ihaleye fesat karıştırma” iddiaları kapsamında üç kişi hakkında işlem yapıldığı bildirildi. Soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan isimler arasında Süleyman Ekinci’nin yanı sıra Erensan İnşaat yetkilisi Salih Eren ile Okçuoğlu İnşaat Mühendislik Müşavirlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. yetkilisi Muzaffer Özpolat’ın da bulunduğu öğrenildi. Öte yandan Ekinci'nin CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın bir şirketinin ortak olduğu iddia edildi.

TUGAY, YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA ATAMIŞTI

Operasyona ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan İzgazete Genel Yayın Yönetmeni Ümit Kartal, “İzmir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Egeşehir Yapı Planlama Müşavirlik ve Teknoloji A.Ş.’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında sabah saatlerinde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Ekinci gözaltına alındı. Ayrıca Cemil Tugay döneminin İZBETON Genel Müdürü Hüseyin Sezer’in de arandığı öğrenildi” bilgisini aktardı. Operasyona ilişkin İzgazete’de yer alan bilgiler ise şöyle: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, geçtiğimiz günlerde dikkat çeken bir karar almıştı. EGE Şehir A.Ş.’de Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan ve aynı zamanda İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı olan İsmail Mutaf, Egeşehir Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden almış; yerine ise Süleyman Ekinci'yi atamıştı.

ÖZEL AÇILIŞ TÖRENİNDE ÖVMÜŞTÜ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen “Toplu Açılış, Menemen Konutları Temel Atma ve Örnekköy 4. Etap Anahtar Teslim” töreninde açıklamalarda bulundu. Özel, 2 Nisan’da İzmir’deki Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen törende, Ekinci’nin kentsel dönüşüm alanındaki çalışmalarına dikkat çekti. Törende konuşan Özel, “Hem Süleyman Bey’in ekibinin emekleri çok çok kıymetlidir hem Başkan’ın ortaya koyduğu vizyon çok çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Yorumlar

Vatandaş

Chp resmen organize suç örgütü.

Numan

PİSLİKLERİN çoğu Veli'nin başının altından çıkıyor.
