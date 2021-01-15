İzmir Büyükşehir’de paralar “çiçek süsleme"ye gidecek

Doğru düzgün belediye hizmeti götürülmeyen İzmirliler, şaka gibi bu ihaleyle şok olacak... Sokakları çöpe terk eden, İzmir sakinlerini çöp kokularına mahkum eden İzmir Belediyesi şimdi de “çiçek süsleme organizasyonu” adı altında bir ihaleye çıktı. Altyapı ve üstyapı sorunlarını görmezden gelen Belediye’nin bu ihalesi “pes” dedirtti.

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre İzmir Belediyesi halkın altyapı ve çöp gibi öncelikli sorunlarını çözmek yerine “Çiçek süsleme organizasyonu” adı altında ihaleye çıkarak paraları çar çur edecek.

Kültürpark Fuar Alanı Hol 1/B Konak/İZMİR adresinde 04.02.2021 tarihinde yapılacak ihaledeki “çiçek süsleme organizasyonu hizmeti” işinin bitiş tarihi ise 31.12.2021 olarak verildi.

Ayrıntılı bilgi için TIKLAYINIZ