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Gündem İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobbingci’ müdürü görevden alındı
Gündem

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobbingci’ müdürü görevden alındı

Yeniakit Publisher
2024-06-02 09:59:00 -
İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin mobbingci’ müdürü görevden alındı

İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde mobbing uygulamasına karşın terfi alan Umut Polat, gazetelere haber olduğu için görevden alındı. 31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, belediyenin çeşitli kademelerinde rotasyona gitmiş, Soyer'in ekibini tamamıyla tasfiye etmişti.

Gazetelerde İzmir Büyükşehir Belediyesinde yaşanan atama skandalını 'Mobbing uygulayan müdüre terfi' başlığı ile haber yayınlanmıştı.

Haberlerin ardından İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, vekaleten daire başkanlığına getirdiği Umut Polat'ı görevden aldı. Polat'ın yerine eski Veteriner İşleri Şube Müdürü Gökhan Özdemir'i daire başkanı olarak atadı.

Özdemir'in geçmişte Veteriner İşleri Şube Müdürü iken bu görevden istifa edip Tarım Dairesinde veteriner hekim olarak çalışmaya başladığı öğrenildi.
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