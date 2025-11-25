İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılı bütçesi kabul edildi

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 110 milyar liralık 2026 yılı bütçesi, oy çokluğuyla kabul edildi. Belediyenin kasım ayı olağan meclis toplantısının beşinci oturumu, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay yönetiminde Kültürpark'taki Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda İZBAN ücretlerinde indirim ve 7-26 yaş arası gençler için "Genç İzmirim Kart/Genç Abonman İzmirim Kart" uygulamasının yürürlüğe girmesi kararlaştırıldı.

Böylelikle 1 Aralık 2025 itibarıyla geçerli olacak düzenlemeyle toplu ulaşımda öğrenci ibaresi "genç" olarak değiştirilecek ve 7-26 yaş grubu indirimli tarifelerden faydalanacak. Tam bilet fiyatı 30 lira, öğrenci bilet fiyatı ise 12,5 lira olacak.

Tugay, söz konusu maddeye ilişkin, toplu ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehri olmaya devam ettiklerini, maddi durumu iyi olmayan gençlere öncelik verdiklerini söyledi.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin iyi işler yaptığını savunan Tugay, "2024 mart ayında borç stokunu 26 milyar lira olarak almışız. Bu dönem içinde 22 milyar lira borç ödemişiz. 25,6 milyar lira yeni borç yapmışız. Aslında bizim borcumuzun 29 milyar lira olması lazım. Ancak 56,6 milyar lira. Nereden geldi bu borç? Faiz ve döviz kuru. İzmir Büyükşehir Belediyesi kesinlikle kötüye gitmiyor. İzmir halkı emin olsun. İyi bir yolda ve iyi işler yapıyor." dedi.

Tugay, Karşıyaka stat projesini mutlaka hayata geçireceklerini ifade etti.

Opera binasının projesini revize ettikten sonra ihaleye çıkacaklarını anlatan Tugay, "'İzmir çöp içinde, şöyle kokuyor, böyle kokuyor.' deniliyor. İnsanlar sonra geliyor buraya, deniz pırıl pırıl. Türkiye'nin en sosyal şehri. Şehirde yaşama memnuniyet oranı çok yüksek. Herkes İzmir'e gelmeye çalışıyor. Anlamadım ki, ben farklı bir İzmir'de mi yaşıyorum?" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkan Vekili Hakan Yıldız ise İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütçe ve mali yönetimini eleştirerek, bütçenin gerçekleşme oranının son 10 yılın en düşük seviyesinde olduğunu öne sürdü.

Tugay ve belediye yönetimini eleştiren Yıldız, şunları kaydetti:

"Bütçede 20 milyar lira borçlandınız. Biz engelliyoruz ya, borçlanma yetkisine oy birliği verdik. Bugün belediyemizin 1 milyar 65 milyon dolar iç ve dış borcu var. Cemil Bey siz 2024'te ortaya çıkan bütçeyi kapatmak için 245 milyon dolar kaynak kullandınız. Geçen yıl yanlış bütçe yaptınız, yanlış kadro seçiminin bedelini ödediniz. Bu hızla 2026'da açığınız var. 2 milyar 215 milyon dolarlık bir borçla karşı karşıya kalıyoruz. Aziz Bey döneminde 590 milyon dolar olan borç, çok eleştirdiğiniz Tunç Bey döneminde 640 milyon dolarmış. Siz dönemin en çok borç üreten belediye başkanısınız."

Yıldız, Tugay'ın göreve geldiğinde belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) borcunun 7,5 milyar olduğunu, bugün itibarıyla belediyenin SGK ve vergi borcunun yaklaşık 23 milyar liraya ulaştığını iddia etti.

Onat Tüneli çalışmalarına da değinen Yıldız, "Buca Onat Tüneli ile ilgili 1,3 milyar liralık yatırım ayırmışsınız, geçtiğimiz sene yüzde 80 tamamlanacaktı ve 2026'da hizmete girecekti ancak bu bizim için sürpriz değil, İzmirli için hiç değil. CHP'nin başlayıp da bitirdiği projeyi biz göremedik. Onat Tünelleri üzerinde hasar gören evler var. Bu süreç sağ duyulu yürütülmeli." dedi.

MHP Grup Başkan Vekili Bahadır Altınkeser de Onat Tüneli'nin yapımı sırasında evleri zarar gören vatandaşların olduğu, bu konuda yeterli çalışma yapılmadığı yönünde eleştirilerde bulundu.

İzmir Büyükşehir Belediyesinin 2026 yılına ait 110 milyar liralık bütçesi, CHP'li üyelerin oy çokluğuyla kabul edildi.

Öte yandan ESHOT Genel Müdürlüğünün 2026 yılı bütçesinin 29 milyar 400 milyon lira olarak belirlenmesi oy birliğiyle kabul edildi.