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İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Altınordu'ya 4 milyon TL'lik destek

Altyapıya yaptığı yatırımla Türkiye ve Avrupa çapında dikkat çeken Spor Toto 1'inci Lig temsilcisi Altınordu'ya İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 milyon TL destek geldi.

15 Eylül 2018 Cumartesi 16:09
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden Altınordu'ya 4 milyon TL'lik destek

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin son toplantısında kulübe altyapı tesisleri için 4 milyon TL'lik destekte bulunulması önergesi onaylandı. Kırmızı lacivertli kulübün Torbalı'daki Metin Oktay Tesisleri'ne yapılacak sentetik çimli 3 yeni saha ve soyunma odalarının 4 milyon 720 bin TL'lik maliyetinin çoğu İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanacak.

Haber Tarihi: 15 Eylül 2018 Cumartesi 16:09
  1. Altınordu Spor Kulübü
  2. İzmir Büyükşehir Belediyesi
  3. Tarihi kulüp
  4. 4 milyon TL'lik destek
  5. Spor Toto Süper Lig
  6. Alt yapı çalışmaları
  7. futbol

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