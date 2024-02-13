İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ projelerini açıklıyor

Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, İzmir projelerini açıklıyor.

Hamza Dağ'ın açıklamalarının satırbaşları şu şekilde:

Bir hayalimiz var. Hepimiz hayali. Ulaşımıyla çevresiyle, toprağıyla, havasıyla eşsiz İzmir.

Projelerimizi 11 başlıkta topladık. Bu başlıkları toplarken İzmir'in sahadan gelen önceliklerine göre baktık.

Ulaşılabilir, sosyal belediyecilik, çevre altyapısı, dönüşüm, turizm, eğitim ve istihdam, akıllı şehircilik, sağlık altyapısı, tarım, spor altyapısı, kültürüyle eşsiz İzmir.

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İzmir Körfez geçişi sadece bir proje değil şehrimizi dünya standartlarına döndürecek bir vizyon projesidir. 6.9 km deniz geçişi olmak üzere 35 proje kapsamında Binali Yıldırım tarafından 2011 yılında kamuoyuyla paylaşılmıştı. Proje bugüne kadar hayata geçirilmedi. İki yakada yaşayan hemşerimizin ısrarları üzerine göreve geldiğimizde bu projeyi hayata geçirmiş olacağız.

İzmir'in en can alıcı sorunlardan biri olan trafik sorununa yeni çevre yolu projesini hayata geçireceğiz. Bu yol şehrin içindeki ulaşımı azaltacak. Yeni çevre yoluna 9 alandan bağlantı yolu yapacağız. İzmir'e çevre yolu projesiyle şehrimizde yeni dönem başlayacak.

Raylı sistem projelerimizle İzmir'in taşıma hattını çiziyoruz. 2 tane tramvay hattımız var. Karşıyaka ve Konak hatlarımızı birleştirerek raylı hattımızı bütünleştireceğiz.

Buca metrosunu tamamlama çalışmasını yaparken Gaziemir ve Karalar metro çalışmalarına da başlayacağız. İzban'ı 9 vagona çıkararak buradaki izdihamı sona erdireceğiz.

Orta vadeli hedeflerimizde İZBAN'ı bazı ilçelerde yerin altına almaya planlıyoruz. Genç İzmir'in kart sahiplerinde bu seriyi 120 dakikaya çıkaracağız.

Akıllı durak sistemi, otobüsüm nerede gibi uygulamalarda vatandaşlarımızın yolculuk süresini daha hesaplanabilir hale getireceğiz.

İzmir gibi her bir köşesi ayrı değer olan şehirde otopark çilesi nedeniyle vatandaşlarımız planlama yapamamakta. Aktarma merkezlerine yakın otoparklar inşa edeceğiz.

Yüzde 50 indirim

Mevcut otopark tarifelerinde Nisan ayında %50 indirime gideceğiz. 100 bin araçlı yeraltı yapağımız otoparklarla bu sorunu ortadan kaldıracağız.

Ankara asfaltı ve köprü kavşaklardan oluşan 16 projemizi göreve geldiğimiz ilk yaz döneminde bitirmek istiyoruz. Okulların tatil olduğu bu süreçte eğer bitmezse öbür seneki 3 aylık süreçle 8+8 şeklinde 2 sene içerisinde bu projeleri yapıp ulaşımı rahatlatacağız. Kent genelinde alternatif yollar biz karayollarıyla ilgili olanları takip edeceğiz. Kiraz-Alaşehir yolunu da hayata geçireceğiz.

Şehirler arası otobüs terminaline dair ortak bir fikri var. Bu otogar tarihimize, İzmir'imize uygun değil. Biz bu otogarı yenilikçi İzmir'e modern bir şekilde yenileyeceğiz. Otobüslerin giriş ve çıkışlarını ayrı bir kattan yapacağız.

İskeleleri aktif hale getirerek ulaşımdaki payını %2,5'tan %5'e çıkaracağız.

İzmirim kartını hayatın her halinde kullanılabilecek bir kart haline getireceğiz. İzmirim kart sayesinde kamu kurumlarımızı sosyal imkânları hemşerilerimiz özel avantajlarla ulaşabilecek.

Ailelerimiz en önemli ihtiyaçlarından birinin de kreşler olduğunu biliyoruz. Şehrimizde şu an 7 olan kreşlerimizin sayısı 100'e çıkaracağız Üniversiteyi kazanan her üniversite öğrencimize ilk yıl 10 bin lira eğitim destek bursu vereceğiz. İzmarket kurarak sosyal ekonomik durumu zor olan vatandaşlara alışveriş imkânı sunacağız.

0-7 yaş arasında çocuğu olan annelere ulaşımı ücretsiz yapacağız. Ailesinde engelli bulunan vatandaşlarımızın seyahat etme ve belli nedenlerle engelli bireylerini emanet etmeleri için mola evleri kuracağız.

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