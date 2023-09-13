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Gündem İzmir böyle vurgun görmemiştir! Tunç Soyer'den büyük soygun: Tek sefer 55 lira
Gündem

İzmir böyle vurgun görmemiştir! Tunç Soyer'den büyük soygun: Tek sefer 55 lira

Yeniakit Publisher
2023-09-13 21:47:00 - 2023-09-13 21:58:00

Tarkan ve Gülşen'e milyonları saçan Tunç Soyer, vatandaşın cebine göz dikti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, UKOME'de görüşülmeden İZBAN'da kredi kartı ile temassız ödeme tutarının 55 liraya yükseltildiğini duyurarak Soyer'e kararından dönmesi çağrısında bulunup tepki gösterdi.

İzmir'in toplu taşıma aracı olan İZBAN'da kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 liraya yükseltildi. Söz konusu karar sonrası çok sayıda vatandaş duruma sosyal medya üzerinden tepki gösterdi.

Kararın UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alındığını belirten AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, sert sözlerle İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e yüklendi.

"UKOME'de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır." diyen AK Partili Dağ, Soyer'i söz konusu karardan dönmeye çağırdı.

Tek ödeme 55 lira

Sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yapan Dağ, şu ifadeleri kullandı:
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"İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından, İzmir'in en çok kullanılan toplu taşıma aracı olan İZBAN'ın kullanımında kredi kartı ile temassız ödeme tutarı 55 lira olarak belirlenmiştir. Bu karar, UKOME ve İZBAN yönetimine sunulmadan yetkisi olmadığı halde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından alınmıştır.

"Acımasızlık ve fırsatçılıktır"

Yetki gaspıyla alınan ve duyurusu yapılmadan, Havaalanı, Alsancak ve Aliağa istasyonlarında pilot olarak uygulamaya konulan bu kararla, Aliağa-Selçuk arasında yapılacak yolculuk için ödenmesi gereken tutar, indi-bindi tutarı olarak hemşehrilerimize yansıtılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bu denli fahiş fiyat belirlemesi, acımasızlık ve fırsatçılıktır.

"Karar UKOME'de görüşülmedi"

UKOME'de görüşülmeden alınmış olan bu karar İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin dayatmacı yaklaşımını ortaya koymaktadır.

"Bu karardan dönün"

Başına buyruk bir refleksle hareket eden ve hemşehrilerimizi adeta 'İzmirim Kart'ı olmadığı için cezalandıran' Tunç Soyer'i bu karardan dönmeye davet ediyoruz."

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