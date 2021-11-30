İzmir bomba tarifi, nasıl yapılır?
İzmir'in meşhur gözde tatlısı bomba tarifi.
İzmir Bomba tarifi için Malzemeler
- 1 çay bardağı su ⠀
- 1 yemek kaşığı sıvıyağ⠀
- 1 yemek kaşığı şeker⠀
- 1 paket vanilya
- 1.5 su bardağı un ⠀
- Sürülebilir çikolata⠀
- Su, sıvı yağ, şeker ve vanilyayı bir kaba alıp karıştıralım. ⠀
Yapılışı
Unu ilave edip güzelce yoğuralım ve 30dakika boyunca dinlendirelim. Eşit parçalara bölüp merdane ile açalım. Ortasına ekleyeceğimiz saralleyi kaşık yardımı ile yağlı kağıda dizip donduralım. Donmuş saralleyi hamurun ortasına alıp etrafını güzelce kapatalım fazla kalan kısmı keselim.Max derecede önceden ısıtılmış fırında 5-6 dakika pişirin. Afiyet olsun.