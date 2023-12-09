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Gündem İzmir b.k koksada olur! 2 saatlik konsere 15 milyon lira ödendi
Gündem

İzmir b.k koksada olur! 2 saatlik konsere 15 milyon lira ödendi

Yeniakit Publisher
2023-12-09 11:03:00 - 2023-12-09 11:19:08
İzmir b.k koksada olur! 2 saatlik konsere 15 milyon lira ödendi

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 2 saatlik konser maliyeti: 14 milyon 810 bin TL ödeme yapıldı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlediği konser için iki ayrı ihale düzenledi. Buna göre organizasyon firmasına 12 milyon TL ödenirken şarkıcı Kenan Doğulu için ise 2 milyon 810 bin TL belediyenin kasasından çıktı.

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde konsere para var, işçiye yok...

Bilindiği üzere Tunç Soyer yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi daha önce Tarkan konseri için 25, Gülşen için ise 10 milyon TL'lik ödemeler yapmıştı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı konser ödemeleri ise akıllara haklarının iyileştirilmesi için geçen sene eylem yapan işçileri getirdi.

Tunç Soyer işçilere bu kadar cömert davranmadı

İşçilere, sanatçılara olduğu kadar cömert davranmayan Tunç Soyer yönetimi son olarak yine bir konser harcamasıyla gündemde.

Buna göre belediye, 29 Ekim etkinlikleri için iki ayrı ihale yaptı.
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İlk ihaleye 12 milyon lira verildi

Bu ihalelerden ilki, '29 Ekim Cumhuriyet Bayramı 100. Yıl kutlamaları kapsamında Kenan Doğulu konseri için teknik organizasyonun karşılanması kiralama ve kurulum’ başlığıyla gerçekleştirildi.

İhale, Festival Yayın Yapım isimli firmaya 12 milyon liraya verildi.

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Yorumlar

ömer

yarısını cebe atmıştır

kıvırmaya gerek yok

bunun ne kadarı yunan severe komisyon onada bakmak lazım bu tür kıvrak dansöz oynatmacalarda hepsi kıvraklara gitmez
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