“İzmir bilişimde öncü bir il olacak”

Türkiye Bilişim Derneği (TBD), İzmir Ticaret Odası, Ege Bölgesi Sanayi Odası ve KOSGEB birlikteliğiyle gerçekleştirilen ‘1’inci İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’, “Ekonominin İtici Gücü KOBİ’ler, KOBİ’lerin İtici Gücü Bilişim” sloganı ile düzenlendi. İzmir’de, ‘5’inci Uluslararası Bilişim Hukuku Kurultayı’ ve ‘1’inci İzmir KOBİ’ler ve Bilişim Kongresi’ne imza atan TBD, bilişim ekosisteminin ülke geneline yayılmasında rol oynuyor. Türkiye’yi bilişimde öncü ülke yapmak için çalıştıklarını belirten TBD Genel Başkanı Rahmi Aktepe, “Bugüne kadar, ekonominin lokomotifi KOBİ’lerin, Sanayi 4.0’ı yakalamaları amacıyla İstanbul ve Ankara’da gerçekleştirdiğimiz KOBİ’ler ve Bilişim Kongrelerinin bir ayağını İzmir’e taşıdık. KOBİ’lerde, hukukta ve bilişimde İzmir’in karar alıcılarını bir araya getirdik. İzmir’e bilişimde öncü bir il olması için TBD olarak tüm desteğimizi vereceğiz” dedi.