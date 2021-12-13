İzmir Belediyesi iflasın eşiğinde

CHP’li İzmir Büyükşehir Belediyesine bağlı birçok iktisadi işletmenin uzun yıllardır zarar ettiği ortaya çıktı. CHP’li bürokratların söz konusu zarar ört bas etmek içinse sermaye artırımı yoluna gittiği belirlendi. Yine birçok belediye iştirakinin de personel giderlerini dahi karşılayamayacak bir durumda olduğu tespit edildi.

Borç batağında

30 yıldan bu yana aralıksız bir şekilde CHP’li isimler tarafından yönetilen İzmir Büyükşehir Belediyesi büyük bir iktisadi buhran yaşıyor. Megakenti hizmetsizliğe mahkum eden CHP’li belediyelere bağlı iştiraklerin zarar ettiği ve İzmirli vatandaşlarımızın emeğinin söz konusu finansal açığı kapatmak için adeta tarumar edildiği Sayıştay Raporları’na yansıdı. CHP’li belediyeye bağlı iştiraklerin 2014-2020 yılları arasında sürekli zarar ettiği, söz konusu finansal yıkımını ise sermaye artırımı yoluna giderek gizlenmeye çalışıldığını Sayıştay Müfettişleri tespit etti. Söz konusu yıllar arasında iştirakler için toplamda 2 milyar 758 milyon 302 bin 706 liralık bir sermaye artırımı yapılmış.

Sürekli zarar ediyor

Sayıştay Raporu’nun 54. Sayfasında söz konusu skandal şu sözlerle anlatılıyor: “Bulgu 13: Büyükşehir Belediyesi’nin iktisadi teşebbüslerinin sürekli zarar etmesini önleyici tedbirlerin alınmaması… Yapılan incelemelerde Büyükşehir Belediye iktisadi teşebbüslerinin sürekli zarar etmesi sebebiyle her yıl idare tarafından sermaye artırımına gidildiği görülmüştür. 2014-2020 yılları arasında büyükşehir belediyesinin zarar eden şirketleri için yapmış olduğu sermaye artırım tutarı 2.758.302.706,29 TL olarak tespit edilmiştir.”

Bütün şirketlerin zarar etmesinin anlaşılır bir durum olmadığının belirtildiği rapor, şöyle devam ediyor: “Belediyenin sosyal maliyet olarak yüklenmesi zorunlu alanlarda zarar etmesi makul karşılanması gerekirken; hafriyat, fuar, park, restoran, tesis işletmeciliği gibi kar edilmesi olağan belediye faaliyetlerinde ise kar elde edilmesi ve elde edilen bu kar sonucu büyükşehir belediyesi bütçesine katkıda bulunulması gerekmektedir.”

Maaşlar bile zor

Bazı iştirakler ise personel giderlerinin bile karşılayamaz halde. İçler acısı durum raporda şöyle anlatılıyor: “Ayrıca herhangi bir faaliyette bulunmamasına rağmen iki şirkette de sabit giderlerin karşılanması amacıyla sermaye artırımında bulunularak şirket zararının karşılandığı da tespit edilmiştir. Yine bazı şirketlerin personel maliyetini bile karşılayamaması şirket yönetimlerinde zaafiyetlerin yaşandığını göstermektedir.”