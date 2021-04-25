İzmir Barosu’ndan tepki çeken açıklama! Barolar, sözde Ermeni soykırım konusunda ters düştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak yorumlamasına tepkiler dinmek bilmiyor. Birçok partiden, siyasilerden ve sanat dünyasından Biden'a sert çıkışlar geldi.

Her konuda bildiri yayınlayan ve avukatların sorunlarından başka her konu ile ilgilenen barolar ise sözde Ermeni soykırımı konusunda ayrıştı.

İstanbul Barosu, Joe Biden'ın soykırım çıkışına tepki göstererek, 'Şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz' açıklaması yaptı.

Ankara Barosu, İstanbul Barosu'na benzer bir mesaj yayınlayarak, siyasi tehditlere karşı duracaklarını bildirdi.

İstanbul ve Ankara barolarının bildirileri ortak bir mesaj taşırken İzmir Barosu, ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sözde Ermeni soykırımına karşı mesaj yazmaktan kaçınan İzmir Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı istifaya davet ederek haddini aşan bir mesaj yayımladı.