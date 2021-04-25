  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem İzmir Barosu’ndan tepki çeken açıklama! Barolar, sözde Ermeni soykırım konusunda ters düştü
Gündem

İzmir Barosu’ndan tepki çeken açıklama! Barolar, sözde Ermeni soykırım konusunda ters düştü

Avukatlık mesleği dışında her konuda ortak bildiriye imza atan barolar, sözde Ermeni soykırımı konusunda ters düştü.

Yeniakit Publisher
2021-04-25 16:01:00 -
İzmir Barosu’ndan tepki çeken açıklama! Barolar, sözde Ermeni soykırım konusunda ters düştü

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını soykırım olarak yorumlamasına tepkiler dinmek bilmiyor. Birçok partiden, siyasilerden ve sanat dünyasından Biden'a sert çıkışlar geldi.

Her konuda bildiri yayınlayan ve avukatların sorunlarından başka her konu ile ilgilenen barolar ise sözde Ermeni soykırımı konusunda ayrıştı.

İstanbul Barosu, Joe Biden'ın soykırım çıkışına tepki göstererek, 'Şantaj ve tehditlere boyun eğmeyeceğiz' açıklaması yaptı.

Ankara Barosu, İstanbul Barosu'na benzer bir mesaj yayınlayarak, siyasi tehditlere karşı duracaklarını bildirdi.

İstanbul ve Ankara barolarının bildirileri ortak bir mesaj taşırken İzmir Barosu, ABD'nin sözde Ermeni soykırımı kararıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Sözde Ermeni soykırımına karşı mesaj yazmaktan kaçınan İzmir Barosu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık'ı istifaya davet ederek haddini aşan bir mesaj yayımladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Gönül Dağı'nda çıldırtan karar! İzleyici 'bu kadar da olmaz' dedi
Medya

Gönül Dağı'nda çıldırtan karar! İzleyici 'bu kadar da olmaz' dedi

Cumartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen TRT 1’in Gönül Dağı dizisinin 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı
Medya

Teşkilat dizisinin sırrını Ezgi Eyüboğlu açığa çıkarttı

TRT’de reyting rekorları kıran Teşkilat dizisi oyuncusu Ezgi Eyüboğlu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Alevi Derneği'nden Kılıçdaroğluna 'soykırım' tepkisi: Bu saate kadar sessiz kalmasını kınıyoruz!
Siyaset

Alevi Derneği'nden Kılıçdaroğluna 'soykırım' tepkisi: Bu saate kadar sessiz kalmasını kınıyoruz!

ABD Başkanı Joe Biden'ın haddi aşan 'Ermeni soykırımı' mesajına tepki yağarken, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kayıplara karıştı...

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay