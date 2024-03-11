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Gündem İzmir Balçova’da zulüm! CHP’nin çiçeğe bile saygısı yok
Gündem

İzmir Balçova’da zulüm! CHP’nin çiçeğe bile saygısı yok

Yeniakit Publisher
2024-03-11 10:09:00 -
İzmir Balçova’da zulüm! CHP’nin çiçeğe bile saygısı yok

İdeolojik saiklerle kemikleşen oylar nedeniyle İzmir’i çantada keklik gören CHP adeta mega köye çevirdiği kentte bitkilere de saygı göstermiyor.

HABER MERKEZİ

İzmir’deki deniz ve çiçek kokusunu bitirerek halkı lağım kokusuna mecbur eden CHP’li yöneticiler şimdi de vatandaşın evinin önündeki çiçekleri toplamaya başladı. CHP’li İzmir Balçova Belediyesi, Sadık Akbaş isimli emeklinin evinin önünde yaptığı hobi bahçesini talan ederek, çiçekleri kepçeyle alıp çöpe attı. Mahkemenin ‘kaldırımı engellemediği’ yönündeki kararına rağmen, şehir eşkıyalarını aratmayan bir zulme imza atarak çiçeklere el koyan CHP’li yöneticilerin zorbalığı, malum zihniyetin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi.

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