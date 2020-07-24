İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2020 en küçük en büyük puanları ve başarı sıralaması

2020 üniversite taban puanları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM’nin açıklamasına göre, YKS tercihleri bu yıl ağustos ayında alınacak. ÖSYM 2020 YKS sonuçları sonrası adaylar üniversite tercihlerini 6-14 Ağustos tarihleri arasında yapacak. Tercih tarihlerinin yanında üniverte kontenjanları da açıklandı. Buna göre, Tıp kontenjanları 16 bin 448, Diş Hekimliği kontenjanları 7 bin 752, Eczacılık kontenjanları 3 bin 893, Ebelik kontenjanları 4 bin 74 , Hemşirelik kontenjanları 16 bin 239 öğrenci alacak. Peki İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları kaç? İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2020. İzmir Bakırçay Üniversitesi 2020 taban puanları, İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2 yıllık, İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2 yıllık ile İzmir Bakırçay Üniversitesi kontenjanları, başarı sıralamaları binlerce aday tarafından merak ediliyor. İşte Bakırçay Üniversitesi YKS üniversite taban puanları ve kontenjanları.

İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 2 yıllık

İzmir Bakırçay Üniversitesi taban puanları 4 yıllık

İzmir Bakırçay Üniversitesi bir Devlet Üniversitesi olarak, 20.08.2016 tarih ve 6745 numaralı kanun ile kurulmuş olup 07.09.2016 tarih ve 29824 sayılı Resmî Gazetede yayınlanan Ek 169. Madde ile bünyesinde 5 Fakülte (Fen-Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, Mühendislik ve Mimarlık ile Sağlık Bilimleri Fakülteleri), 3 Yüksekokul (Meslek, Adalet Meslek ve Yabancı Diller Yüksekokulları) ile 3 Enstitüden (Fen, Sosyal ve Sağlık Bilimleri Enstitüleri) oluşmasına karar verilmiştir. Ayrıca, 25.05.2018 tarih ve 30431 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan 26.03.2018 tarihli ve 2018/11593 sayılı kararname ile İzmir Bakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi 30 kontenjan verilerek fakültelerimiz arasına eklenmiştir.

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