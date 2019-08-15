İzmir Bakırçay Üniversitesi profesör, doçent doktor öğretim üyesi alım ilanı | Başvurular nasıl yapılacak?

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan ilanda başta İktidasi ve İdari Bilimler Fakültesi, Tıp Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi bölümlerinde görevlendirilmek üzere profesör, doçent ve Dr öğretim üyesi alımının yapılacağını açıkladı. İzmir Bakırçay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım ilanı başvuru şartları neler? İzmir Bakırçay Üniversitesi doktor öğretim üyesi alım başvuru tarihi ne zaman? İşte detaylar.

İzmir Bakırçay Üniversitesi Rektörlüğünden yapılan öğretim görevlisi alım ilanında, Üniversitemiz birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, 2914 sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu, Devlet Yükseköğretim Kurumlarında Öğretim Elemanı Norm Kadrolarının Belirlenmesine ve Kullanılmasına İlişkin Yönetmelik ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddelerine göre profesör, doçent ve doktor öğretim üyesi alınacak olup, adayların kamu hizmetine girmede aranan genel şartlara sahip olması gerekmektedir. Adayların özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte bilimsel çalışmalarını (makale, tez, kitap vb.) kapsayan dosyalarını (profesörler için 6 takım; doçentler ve doktor öğretim üyeleri için 4 takım) ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün içerisinde şahsen ya da posta ile teslim etmeleri gerekmektedir. İlan detayları ve başvuru için gerekli belgeler www.bakircay.edu.tr adresinde yer almaktadır.