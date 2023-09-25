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Gündem İzmir Adliyesi önünde çatışma
Gündem

İzmir Adliyesi önünde çatışma

Yeniakit Publisher
2023-09-25 14:23:00 -
İzmir Adliyesi önünde çatışma

İzmir Adliyesi önündeki restoranda, iki grup arasında silahlı çatışma çıktı. Olayda yaralıların bulunduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre olay, İzmir Adliyesi C kapısı karşısındaki restoranda meydana geldi. İki grup, restoran içerisinde silahlarla çatıştı.

Çatışma sonrası yaralıların bulunduğu öğrenildi. Adliye önünde hareketlilik yaşanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

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