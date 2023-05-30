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Gündem İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders
Gündem

İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders

Yeniakit Publisher
2023-05-30 20:04:00 -
İzmir açıklarında hareketlilik! Türkiye'den Yunan'a ders

İzmir'in Seferihisar, Karaburun ve Dikili ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmen kurtarıldı, 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Seferihisar ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmen olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına itilen 27 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Dikili ve Karaburun ilçesi açıklarında da lastik botlar içinde tespit edilen göçmenler Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

Lastik botlardaki 85 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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