İzmir açıklarında hareketli saatler
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Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre; İzmir açıklarında 19 düzensiz göçmen yakalandı.
İzmir'in Aliağa ilçesi açıklarında 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Aliağa açıklarında Sahil Güvenlik Mobil Kıyı Gözetleme Aracı (DENİZ-102) tarafından fiber karinalı lastik botta bir grup düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.
Sahil Güvenlik ekipleri, durdurdukları bottaki 4'ü çocuk 19 düzensiz göçmeni yakaladı.
Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
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