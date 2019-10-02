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İzmir açıklarında balina görüntülendi!

İzmir Alaçatı'da tekneyle denize açılan vatandaşlar, açıklarda balina ve yavrusu ile karşılaşınca şaşkına döndü. Öte yandan Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.

02 Ekim 2019 Çarşamba 00:33
İzmir açıklarında balina görüntülendi!

Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yavrusu ile birlikte ilerleyen dev balina görüntülendi. Tekneyle denize açılan vatandaşlar, balina ve yavrusuyla karşılaşınca şaşkınlıklarını gizleyemedi. Balinaların görüntüleri, olaya şahit olan vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

Öte yandan daha önce Kıbrıs ve Muğla Fethiye açıklarında kimi zaman sürü halinde yüzden balinalar amatör balıkçılar tarafından görüntülenmişti.

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Okan Akyol, İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı açıklarında, yavrusuyla birlikte yüzen balinanın Ege Denizi açıklarında görülebilen, 'Fisetar Makrosefalus' denilen bir kaşalot türü olduğunu söyledi.

 

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Haber Tarihi: 02 Ekim 2019 Çarşamba 00:33
  1. Muğla
  2. Çeşme
  3. Alaçatı
  4. balina ve yavrusu
  5. Fethiye
  6. İzmir

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