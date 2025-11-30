  • İSTANBUL
İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı
İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir açıklarında 75 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Dikili ve Foça ilçesi açıklarında gerçekleşen iki ayrı olayda, toplam 5'i çocuk 75 düzensiz göçmen Sahil Güvenlik Komutanlığı ve bölgeden geçen ticari bir gemi tarafından kurtarıldı. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığı, İzmir açıklarında tehlikeli yolculuk yapan düzensiz göçmenlere yönelik kurtarma operasyonları gerçekleştirdi. Operasyonlar, Dikili ve Foça ilçeleri açıklarında yoğunlaştı.

Dikili açıklarında, düzensiz göçmenleri taşıyan lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım çağrısında bulunduğu bilgisi alındı. Bölgeye hızla Sahil Güvenlik Botları sevk edildi.

Ekipler, arızalanan bottaki 5'i çocuk 34 düzensiz göçmeni güvenli bir şekilde kurtardı.

 

FOÇA AÇIKLARINDA BATMA TEHLİKESİ

Foça açıklarında ise durum daha kritikti. Lastik bir botun su alıp batması sonucu denize düşen düzensiz göçmenler için büyük çaplı bir arama kurtarma çalışması başlatıldı.

  • Denize düşen göçmenlerden 28'i, bölgeden geçmekte olan ticari bir gemi tarafından sudan çıkarıldı.

  • Geri kalan 13 kişi ise bölgeye sevk edilen 2 Sahil Güvenlik Gemisi ve 3 botun katıldığı arama kurtarma çalışmaları sonucunda kurtarıldı.

Toplamda kurtarılan 75 düzensiz göçmen, karaya çıkarıldıktan sonra gerekli işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

 

