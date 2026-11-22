İzmir açıklarında 30 düzensiz göçmen yakayı ele verdi
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İzmir'in Dikili açıklarında düzensiz göçmen hareketliliği yaşandı. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, denizde seyir halinde tespit ettikleri hareketli lastik botu durdurarak içerisindeki 30 düzensiz göçmeni yakaladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı kıyı gözetleme ekipleri, 20 Kasım günü saat 08.30 sıralarında lastik botta düzensiz göçmen grubunu belirledi. Görevlendirilen Sahil Güvenlik Botu (TCSG-907), bölgede tespit edilen hareketli lastik botu durdurarak içindeki düzensiz göçmenleri kontrol altına aldı.
Karaya çıkartılan 30 düzensiz göçmen, sağlık kontrolleri ve işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.
Aktüel
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