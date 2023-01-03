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Aktüel İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı
Aktüel

İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'in Karaburun, Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında Yunanistan unsurları tarafından Türk kara sularına geri itilen 111 düzensiz göçmen kurtarılarak karaya çıkarıldı.

Yeniakit Publisher
2023-01-03 23:14:00 -
İzmir açıklarında 111 düzensiz göçmen kurtarıldı

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Karaburun ilçesi açıklarında içerisinde düzensiz göçmenlerin olduğu lastik botun motor arızası nedeniyle sürüklendiği ve yardım talebinde bulunulduğu bilgisi üzerine bölgeye bot ekibi sevk edildi. Lastik bot içerisindeki 28 düzensiz göçmen kurtarıldı.

Ekipler, Seferihisar, Dikili ve Menderes ilçeleri açıklarında ise Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 83 düzensiz göçmeni karaya çıkardı.

Kurtarılan düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne sevk edildi.

 

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