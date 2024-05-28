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Yaşam İzleyin lazım olur! Okul müdürü tek hamleyle öğrencinin hayatını kurtardı
Yaşam

İzleyin lazım olur! Okul müdürü tek hamleyle öğrencinin hayatını kurtardı

Yeniakit Publisher
2024-05-28 22:19:00 - 2024-05-28 22:20:17

Samsun’da bir ortaokul müdürü, nefes borusuna kurabiye kaçan öğrenciyi Heimlich manevrasıyla kurtardı. O anlar, okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

İlkadım ilçesinde bulun Baruthane Ortaokulu’nda 6. sınıf öğrencisi Rüzgar Laleli, ders sırasında bir kurabiyeyi ağzına attı. Kurabiye soluk borusuna kaçan öğrenci nefessiz kaldı.

Sınıfta ders anlatan öğretmeni ilk müdahaleyi yapmasına rağmen kurabiye çocuğun soluk borusundan çıkmadı.

Güvenlik kamerasına yansıdı

 

Durumun okul müdürü Erkan Teker’e bildirilmesi üzerine koşarak olay yerine gelen müdür Teker, Heimlich manevrasıyla öğrencinin soluk borusuna kaçan kurabiyeyi çıkarmayı başardı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Yorumlar

burak

Allah razı olsun. Allah korusun.

hayrettin

 Avrupada yasiyorum 35 yildir . Neden buradaki cocuklar ayni sorunu yasamiyor, Kimsenin basina böyle birsey gelmiyor..
TÜM YORUMLARA GİT ( 2 )
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