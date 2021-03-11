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Spor İzleyici istedi! Gönül Dağı'nda beklenen adım atılıyor
Spor

İzleyici istedi! Gönül Dağı'nda beklenen adım atılıyor

TRT1'de ekranlara gelen reyting rekortmeni dizisi Gönül Dağı'nda seyircinin isteği yerine getiriliyor. Dizinin 20. bölümünde önemli kararlar alınacak.

Yeniakit Publisher
2021-03-11 10:35:00 -
İzleyici istedi! Gönül Dağı'nda beklenen adım atılıyor

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden olan Gönül Dağı, etkileyici bölümleri ile ekranda varlığını sürdürüyor.Dizi tüm kategorilerde çok iyi reytingler alarak gün birincisi olmayı başarıyor… Gönül Dağı, bu sezonun en farklı konsepte sahip yapımı olarak göz dolduruyor. Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan çok başarılı performansler sergilerken, dizinin yan karakterlerine de izleyiciden yoğun bir destek var.

Gönül Dağı hem senaryosu hem de oyuncu kadrosu ile müthiş bir çıkış yakaladı ve bunu izleyicilerin gönülden verdiği destek ile sürdürmeyide başardı. Dizide önemli gelişmeler de var. Her şeyden önce Zahide ve Sefer büyük bir karar alıyor. Nişanlanan ikili kasabanın gözde çifti olacak…Bir başka önemli karar ise Elif cephesinden gelecek.Elif, yüzük atacak.Bu durum Yaşar’ı çıldırtacak.

Taner’in evlilik teklifine Dilek’in evet cevabıyla beraber ikili bu durumu ailelerine açmaya karar verirler. Fakat bu konuşma hem Taner hem de Dilek için o kadar da kolay olmayacaktır…

Sefer, Zahide’nin daveti üzerine akşam yemeğine gelir. Ailece yenilen yemeğin sonunda düğün konuşulur. Zahide sade bir nikahta ısrarcı olur, fakat devreye Muammer’in girmesiyle nişan ve düğün kararı alınır. Tez vakitte nişan hazırlıklarına başlayan Sefer ve Zahide’yi nasıl sürprizler beklemektedir?

Yaşar’ın baskılarına daha fazla dayanamayan Elif yüzüğü atar. Bunu sindiremeyen Yaşar, nişan günü olay çıkarır. Kullandığı ilaçların etkisiyle sağlığı bozulan Cemile ise herkesi korkutacaktır.

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