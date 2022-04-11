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Gündem İzleyenleri utandıran anlar! '70 yaşındaki annenizi indirebiliyorsanız bravo size'
Gündem

İzleyenleri utandıran anlar! '70 yaşındaki annenizi indirebiliyorsanız bravo size'

Ankara’nın Yenimahalle ilçesindeki bir markette alışveriş yapan yaşlı kadın, alışveriş tutarının 50 TL'nin altında olması gerekçesi ile marketin servisinden indirildi. Servis şoförüne tepki gösteren bir müşteri, "70 yaşındaki annenizi indirebiliyorsanız bravo size." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-04-11 02:30:00 -

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Yenimahalle'deki bir marketin müşteri servisinde izleyenleri utandıran anlar yaşandı.

Vicdansızlık!

Servis şoförü, yaşlı bir kadını alışveriş tutarının 50 TL altında olmasını gerekçe göstererek servisten indirdi.

İçeride bulunan yolcular tarafından amatör kamerayla kaydedilen o anlar izleyenleri utandırırken, servisteki diğer müşteriler de servis şoförüne tepki gösterdi.

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