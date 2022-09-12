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Siyaset İzleyenlere kahkaha attıran görüntü! 'Bozkurt Kemal' sloganları
Siyaset

İzleyenlere kahkaha attıran görüntü! 'Bozkurt Kemal' sloganları

CHP Genel Başkan Başdanışmanı ve İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Bozkurt Kemal" sloganı ile karşılandığı görüntüleri paylaştı. Görüntüleri izleyenler, "helalleşme" çağrısı ile mütedeyyin kesimin oylarına göz diken Kılıçdaroğlu'nun her yolu denediğine şahitlik etti.

Yeniakit Publisher
2022-09-12 21:55:00 -
İzleyenlere kahkaha attıran görüntü! 'Bozkurt Kemal' sloganları

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "ülkücü" olduğunu iddia ettiği bir grupla bir araya geldi.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'daki buluşmasının görüntülerini Twitter hesabından servis etti.

"Bozkurt Kemal" sloganları

Videoda, ülkücü olduğu iddia edilen grubun, "Bozkurt Kemal" sloganı attığı anlar yer aldı.

Tuncay Özkan paylaştığı videoya, "Toplumun her kesimini kucaklayan lider." mesajını ekledi.

 

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