  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!
Medya

İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli bir Youtube kanalına verdiği röportajda "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti. Samyeli "Çocukluğumda biri vardı. Hatta bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" dedi.

Yeniakit Publisher
2020-09-11 14:05:00 - 2020-09-11 14:07:12

Eski spiker Defne Samyeli, çocukluk döneminde birisini öldürmek istediğini itiraf etti.

Youtube’da Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

“Birini öldürmek istedim”

Programda muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli "Çocukluğumda biri vardı. Hatta bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" dedi.

Herkesin bilinç altında katillik olduğunu ileri süren Samyeli, o zamanki öldürme hissinin ergenlikten kaynaklandığını savundu. Bahsettiği öldürmek istediği kişinin kim olduğu ile ilgili ise bilgi vermedi. Samyeli’nin itirafı izleyenleri şok etti.

“Bu dünyada olmamalı diye düşündüm”

Öldürmek istediği kişi için "Onun bu dünyada olmaması gerektiğini düşündüm" diyen Samyeli şöyle konuştu;

"Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar... Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

şehzade

Ammaan Akit. Napacaksın? Böyle şeyleri haber yapamaya değer mi?
  • Yanıtla
Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!
Siyaset

Fransız kanal Macron'un Erdoğan'dan korkma sebebini açıkladı!

Fransa’da bir televizyonda yayınlanan “Türkiye ve Erdoğan” analizi, Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un Türkiye’nin kaldırdığı her taşında altınd..
Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu
Gündem

Uğur Işılak'ın 'Erdoğan' paylaşımı olay oldu

Sanatçı Uğur Işılak’ın sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili #ErdoğanınYanındayız etiketiyle yaptığı paylaşım büyük beğeni..
Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor
Siyaset

Fatih Erbakan'dan 'İstanbul Sözleşmesi' açıklaması: Kadına şiddeti engellemiyor

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, katıldığı televizyon programında İstanbul Sözleşme'sinin kadına şiddeti engellemediğini b..
Satılık 2014 model Volkswagen Passat
Satılık 2014 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı