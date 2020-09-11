İzleyenler şok oldu... Defne Samyeli'den yıllar sonra korkunç itiraf!

Eski spiker Defne Samyeli, çocukluk döneminde birisini öldürmek istediğini itiraf etti.

Youtube’da Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna verdiği cevapla şaşırttı.

“Birini öldürmek istedim”

Programda muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli "Çocukluğumda biri vardı. Hatta bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" dedi.

Herkesin bilinç altında katillik olduğunu ileri süren Samyeli, o zamanki öldürme hissinin ergenlikten kaynaklandığını savundu. Bahsettiği öldürmek istediği kişinin kim olduğu ile ilgili ise bilgi vermedi. Samyeli’nin itirafı izleyenleri şok etti.

“Bu dünyada olmamalı diye düşündüm”

Öldürmek istediği kişi için "Onun bu dünyada olmaması gerektiğini düşündüm" diyen Samyeli şöyle konuştu;

"Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kötü kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım. Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman... Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var. Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar... Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok."