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Siyaset

İzleyenler ‘inşallah montajdır’ dedi… CHP’li Barış Yarkadaş’tan beyin yakan ‘korona vakası’ çıkışı

CHP’liler iyice medya maymununa döndü!.. CHP’nin eski milletvekili Barış Yarkadaş, Türkiye’de 40 milyon koronavirüs vakası olduğunu iddia ederek programdaki diğer konukları dahi şaşırttı.

2020-04-29 09:52:00 -

İlgi çekip gündem olmaya çalışan CHP’liler, yalan verilerle vatandaşları tedirgin etmekten imtina etmiyor. Medyada yer bulabilmek için yırtınan CHP’lilerin kol gezdiği Halk TV’de yine kamuoyunda infiale neden olan açıklamalar yapıldı.

‘40 milyon enfekte var’

Halk TV’de programa katılan CHP’li eski milletvekili Barış Yarkadaş, Türkiye’deki koronavirüs vakalarına ilişkin CHP’lilerin dahi inanamadığı bir iddiada bulundu. Yarkadaş, Türkiye’de 40 milyon enfekte vatandaş olduğunu söyledi.

Yarkadaş’ın tepki çeken çıkışı sonrası sosyal medyada ‘İnşallah montajdır’ yorumları yapıldı.

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Yorumlar

ado

EĞER DOĞRU İSE BU Ş....SİZDE O ZAMAN KORONA NİYE SOKAKTA DOLAŞIYOR KONUŞURKEN TÜKÜRÜKLERİNİ YAYIYOR.
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mahmut

ulan ipne o zaman sende virüslüsün git bi enfekte ol
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