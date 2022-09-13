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Dünya İzleyenler hayrete düştü! Çamur seli böyle görüntülendi
Dünya

İzleyenler hayrete düştü! Çamur seli böyle görüntülendi

ABD'nin California eyaletinde aşırı yağışlar sonucu su baskınları ve heyelan meydana geldi. Eyaletin sokaklarında çamur seli oluşurken, ABD'li bir vatandaş sele kapılmaktan son anda kurtuldu.

Yeniakit Publisher
2022-09-13 22:11:00 - 2022-09-13 22:16:41

ABD'nin California eyaletinin Oak Glen kasabasında izleyenleri hayrete düşüren görüntüler kaydedildi.

Sele kapılmaktan son anda kurtuldu

Aşırı yağışlar sonucunda eyalette su taşkınları ve heyelan meydana gelirken, sokaklarda çamur seli oluştu.

Bölgeden bilgiye göre bir ABD'li sele kapılmaktan son anda kurtuldu. Çamur akıntısına kapılmaktan saniyelerle kurtulan Amerikalı'nın görüntüsü kameraya yansıdı.

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